Умер артист цирка Андрей Николаев

Ему было 85 лет

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Народный артист РСФСР, режиссер-постановщик номеров комического цирка и эстрады, артист цирка Андрей Николаев, более известный как клоун Андрюша, умер в Боткинской больнице 14 августа около полуночи, ему было 85 лет. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Российской государственной цирковой компании ("Росгосцирк").

"Андрюша (Андрей Николаев - прим. ТАСС) умер в Боткинской больнице. Около 12 ночи", - сказали в пресс-службе.

12 августа Николаев в беседе с ТАСС опроверг информацию, появившуюся в СМИ, о том, что его экстренно госпитализировали. Тогда он также отметил, что "не в состоянии разговаривать".

Николаев родился 27 марта 1938 года и в 2023 году отпраздновал 85-летний юбилей. Он окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства им. М. Н. Румянцева (Карандаша) и режиссерский факультет ГИТИСа.

В 1960-х артист придумал и создал клоунский образ постоянно попадавшего в нестандартные ситуации Андрюши. Также он работал с Никулиным и Поповым. Николаев был наставником Аллы Пугачевой, Александра Буйнова и многих других эстрадных артистов. Обладатель высшей всемирной клоунской награды "Маска Грока" и премии "Оскар" брюссельского королевского цирка.