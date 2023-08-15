Центр театра и кино Михалкова 29 августа представит премьеру спектакля "Последняя весна"

Показ пройдет на сцене учебно-театрального комплекса ГИТИС на улице Академика Пилюгина

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Премьера спектакля "Последняя весна" режиссера Семена Баркова по мотивам повести Валерия Брюсова состоится 29 августа в "Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова". Об этом сообщила пресс-служба центра.

"С произведением Брюсова "Последние страницы из дневника женщины" у меня сразу случилась любовь. Эта повесть была опубликована в 1910 году, а в 1915-м Брюсова за нее судили. Но то, что воспринималось как скандальное и даже подсудное, сегодня, в XXI веке, звучит актуально в мире взаимоотношений мужчин и женщин", - рассказал Барков, чьи слова привели в пресс-службе.

В центре определили жанр постановки как музыкальную трагикомедию, в которой сплетаются детектив, фарс, трагедия и живая музыка. Режиссер сообщил, что на подготовку спектакля ушло около года. "Текст и ткань спектакля претерпели большие изменения, но суть проблематики Брюсова мы оставили нетронутой. В спектакле много живой музыки, которая порой становится действующим лицом", - отметил Барков.

Вместе с режиссером над спектаклем работали художник Вера Никольская, композитор Владислав Михайлов. В постановке заняты Надежда Игошина, Георгий Перадзе, Сергей Хачатуров, Юлия Вострилова, Марианна Васильева, Дарья Руденок, Антон Ромм. Кроме того, на сцену выйдут музыканты Владислав Михайлов, Виктор Раевский, Сергей Маслов и Юлия Вострилова.

Показ пройдет на сцене учебно-театрального комплекса ГИТИС на улице Академика Пилюгина, где на время реконструкции сцены на Поварской разместился "Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова".