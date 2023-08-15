Продолжение советского мультфильма о мамонтенке выйдет в прокат в 2026 году

Озвучить главного героя может актер Евгений Кулик

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Продолжение советского мультфильма "Мама для мамонтенка" выйдет в прокат осенью 2026 года. "Возвращение мамонтенка" будет в формате 3D, а озвучить главного героя может актер Евгений Кулик, рассказали создатели на очной защите анимационных национальных фильмов в Фонде кино.

Начать производство планируется 1 сентября. Бюджет составит 550 млн рублей. Производством занимается студия "Базелевс".

"Наш отважный мамонтенок - сын повзрослевшего героя советского мультфильма - отправляется в полное опасности приключение, чтобы найти настоящую маму для своего папы. <…> "Возвращение мамонтенка" - это связь между поколениями, это история о нас с вами, наших мам, пап, бабушек и дедушек, поэтому песня [из мультфильма "Мама для мамонтенка"] станет центральной музыкальной темой нашего фильма", - сообщил режиссер и продюсер производства Антон Верещагин.

По его словам, планируется создать оригинальный визуал. В качестве референсов также взяты мультфильмы "Ледниковый период" и "В поисках Немо".

"Я планирую построить особенную визуальную конструкцию - теплую, динамичную, оригинальную и одновременно являющуюся художественным продолжением мультфильма "Мама для мамонтенка", - сказал Верещагин.