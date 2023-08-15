"Союзмультфильм" планирует представить экранизацию книги Олега Роя "Малуша" в 2026 году

По словам продюсера Юлии Осетинской, центральными темами станут красота российской культуры, традиционные ценности и любовь к родине

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" планирует выпустить анимационный фильм по мотивам книги российского писателя Олега Роя "Малуша" в конце 2026 года. Об этом рассказали создатели на очной защите анимационных национальных фильмов в Фонде кино.

По сюжету варяг Эрик хочет захватить русский город, чтобы доказать своему отцу, что достоин носить звание викинга. Там он встречает дочку князя Малушу и богатырку Добромиру, которые кардинально меняют его планы.

"Мы ставим своей целью создание новых былинных национальных героев, основанных на нашем фольклоре, сказаниях, преданиях. <…> Фильм в прокат выйдет в 2026 году, в конце", - рассказала продюсер мультфильма Юлия Осетинская.

По ее словам, центральными темами станут красота российской культуры, традиционные ценности и любовь к родине, а визуальный ряд будет отсылать к картинам великих русских художников. "Живописная стилизация, к которой мы стремимся, - дань нашим великим художникам - Сурикову, Репину, Васнецову", - отметила она.