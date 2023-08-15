Театры Индии впервые выступят на фестивале "Балтийский дом" под девизом "Взгляд на Восток"

Показы пройдут в Петербурге с 6 по 18 октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Театры Индии впервые выступят на Международном фестивале "Балтийский дом", который пройдет 6-18 октября в Петербурге под девизом "Взгляд на Восток". Об этом сообщила на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС художественный директор фестиваля Марина Беляева.

"Один из блоков нашей программы мы посвятим театральному искусству Индии, и, поверьте мне, этого нельзя не видеть, потому что это уникальный синтетический театр с прекрасными актерами, прекрасной музыкой и прекрасными историями об удивительном Востоке. В течение года мы отсмотрели 100 индийских постановок и выбрали три наиболее ярких работы, представляющие различные направления современного театра Индии", - рассказала Беляева.

Спектакль "Ничего похожего на Лира" представит режиссер Раджат Капур, известный у себя на родине способностью видеть комедийное даже в трагическом. Театральная лаборатория "Адишакхти" (Пудучерри) покажет спектакль Нимми Рапхель "Бали", в основе которого лежит отрывок из индийского эпоса "Рамаяна".

Компания "B SPOT Productions" (Мумбаи) привезет "Цвет Лавани" в постановке Бхушана Коргаонкара. Лавани - фольклорный танец штата Махараштра, завоевавший популярность благодаря непосредственному участию публики в представлении.

Фестиваль обратит особое внимание на театральное искусство Индии, Ирана и Китая, а также представит взгляд российских театров на театр Востока и покажет этнический колорит национальных театров республик России. За время существования этого театрального проекта в нем приняли участие более 300 театров из 30 стран. И год от года он стремится расширить свою географию.