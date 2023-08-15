Российские мультипликаторы снимут аналог "Тачек"

Мультфильм показывает историю "столетней войны" с аллюзией на сегодняшние политические события, рассказал продюсер Артур Гюлумян

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Создатели отечественного мультфильма "Копейка", героями которого станут автомобили по аналогии с героями анимационного фильма "Тачки", хотят предложить озвучить несколько эпизодических ролей известным лицам и политикам. Презентация проекта состоялась в ТАСС на очной защите анимационных национальных фильмов в Фонде кино.

"Два главных героя: Копейка и Запик. Это прототипы сегодняшней политической ситуации. Копейка - это представитель нашей страны, Запик - это представитель страны, где он производится. Между ними есть дружба, братство, отношения. В ходе событий происходит предательство по воле антагониста. Запик превращается в вынужденного предателя. Задача наших героев пройти весь этот путь, вернуть Запика в лоно семьи. Да, они проходят предательство, но в итоге все возвращается на круги своя. Эти персонажи - в основном машины прошлого поколения", - сказал продюсер производства Артур Гюлумян на питчинге.

На презентации показали слайды с теми, кто, по заявлению создателей, согласился озвучивать эпизодических персонажей. Среди них были фотографии президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, вице-премьера - главы Минпромторга Дениса Мантурова и министра обороны Сергея Шойгу, а также лидеров "Справедливой России - За правду" и КПРФ Сергея Миронова и Геннадия Зюганова. Авторы рассказали, что "из всех представленных пока только один человек не подтвердился", но не уточнили, кого имеют в виду.

Мультфильм показывает историю "столетней войны" с аллюзией на сегодняшние политические события, рассказал продюсер.

"Наша история тоже начинается в "Артреке" будущего - это лагерь для молодых машинок, где встречаются наши герои, знакомятся. Оттуда начинается наше приключение. Мы объездили почти полмира. Мы были в Якутии, в ледяных лабиринтах, в индийских трущобах, в Китае, объездим весь мир, и опять вернемся в наш "Артрек", Крымский мост. Для детей это битвы, это экшн, это роуд-муви, приключения, семья, любовь, предательство, дружба. Взрослые, наверное, увидят другую сторону нашего фильма", - поделилась режиссер-постановщик Наталья Нилова.

По словам продюсера, сейчас у производства есть договоренности практически со всеми российскими производителями автомобилей, в том числе с "Камазом" и "Автовазом". "Мы вместе с ними разрабатываем и персонажей, и их особенности, характеристики. Каждый герой будет представлять тот или иной автомобильный концерн", - рассказал он. Компании готовы поучаствовать в финансовой поддержке фильмов.