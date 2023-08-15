Создатели франшизы "Финник" выпустят сказочный анимационный фильм и мультсериал о Сибири

Дата выхода мультфильма в прокат пока не называется

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Компания "Черновик" выпустит сказочный полнометражный мультфильм "Сказки Енисея", действие которого развернется в Сибири. Над проектом работают режиссер анимационного фильма "Финник" Денис Чернов и его сценарист Татьяна Белова.

Презентация будущего мультфильма состоялась в ТАСС на очной защите анимационных национальных фильмов Фонда кино. Проект расскажет о волшебном существе по имени Кикиря, персонаж приезжает в Сибирь на летние каникулы, где его находят приключения. По словам создателей мультфильма, смысл проекта заключается в единении с родным краем, с природой и командой единомышленников.

"Сибирь - очень известный бренд, который знаком всем, всему миру. Но что ассоциируется со словом "Сибирь"? Скорее всего, что там всегда холодно, снег, мороз, туда отправляли людей в ссылку - так себе представления о Сибири. Мы бы хотели переформатировать это представление и показать Сибирь с новой, яркой и красочной стороны", - сказал на питчинге Чернов.

Проект уже одобрило правительство Красноярского края, власти региона профинансировали 50% полнометражного фильма и полностью поддержали одноименный сериал, который находится в разработке.

"К производству привлечены специалисты, которые работают непосредственно в Красноярске. Мы рассчитываем получить поддержку и тем самым запустить обучение там же, на местах. Соответственно создать новые рабочие места. <...> Сейчас мы запрашиваем 120 млн рублей государственной поддержки у Фонда кино, остальные средства мы привлекаем собственные и инвесторские", - сказала продюсер картины Любовь Кузнецова. Дата выхода мультфильма в прокат пока не называется.

Триквел "Фиксиков"

Компания "Аэроплан" представила на питчинге Фонда кино мультфильм "Фиксики и инопланетяне", который станет третьим полнометражным фильмом франшизы, созданной по мотивам повести Эдуарда Успенского "Гарантийные человечки". Релиз триквела запланирован на конец 2026 года.

Хронометраж проекта составит 85 минут, мультфильм будет создан в 3D-технологии. "Фильм расширяет вселенную уже известных нам персонажей, сюжет будет строиться вокруг инопланетян, которые прилетели на Землю, чтобы установить мирный контакт с людьми. Но есть одно микроскопическое "но": инопланетяне по размеру как микробы, они во столько же раз меньше фиксиков, как фиксики меньше человека, поэтому люди их просто не замечают. Фиксики должны стать связующим звеном между людьми и инопланетянами, а попутно еще спасти планету от надвигающейся катастрофы и сохранить тайну своего существования", - сказала продюсер Оксана Гукасян.

Автором сценария триквела "Фиксиков" выступил Евгений Антропов, ведущий режиссер - Борис Чертков, режиссеры - Иван Пшонкин и Ольга Лопато. Создатели просят у Фонда Кино на безвозмездной основе 120 млн рублей в этом году и 55 млн рублей в следующем.