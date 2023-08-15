Более 1 тыс. заявок подали на конкурс детей и непрофессиональных артистов "Открытая сцена"

Мероприятие пройдет в Тульском кремле 25-27 августа

ТАСС, 15 августа. Организаторы II Международного фестиваля добрых искусств "Пятницкая башня", который пройдет в Тульском кремле 25-27 августа, получили свыше 1 тыс. онлайн-заявок на I Всероссийский многожанровый конкурс "Открытая сцена" для детей и непрофессиональных артистов в возрасте 7-30 лет, проходящий в рамках фестиваля. Во второй тур прошли 60 номинантов из порядка 10 регионов РФ, а также Белоруссии, они выступят в финале 26 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"I Всероссийский многожанровый конкурс "Открытая сцена" для детей и непрофессиональных артистов вызвал большой интерес у творческих людей. Мы получили более 1 тыс. заявок в ходе первого тура, который прошел в онлайн-формате. Во второй тур отобраны 60 заявок. Эти участники приедут для выступления в финале, который пройдет в ходе II Международного фестиваля добрых искусств "Пятницкая башня", 25-27 августа в Тульском кремле", - сказали в пресс-службе.

Заявки принимались по пяти номинациям - актерское мастерство, хореография, народное творчество, оригинальный жанр и вокал. Самой популярной номинацией, по словам организаторов, стала хореография - ожидается, что 18 коллективов из этой номинации приедут в конце августа на фестиваль в Тульский кремль.

В финал конкурса вышли артисты и коллективы из порядка 10 регионов РФ, а также из Могилева в Белоруссии. "На международном фестивале добрых искусств "Пятницкая башня" 26 августа больше всего номеров представят финалисты из Тулы - 11, московские и липецкие артисты - по семь, финалисты из Московской и Воронежской областей - по шесть. Коллективы из белорусского Могилева представят пять номеров", - пояснили в пресс-службе фестиваля.

Как сообщил ТАСС член Попечительского совета фестиваля "Пятницкая башня" Николай Зимин, на праздник приедет порядка 200 артистов со всей России, два международных коллектива из Казахстана и Южной Осетии, свое участие также подтвердили артисты из "Молодежного оркестра народных инструментов Донецкой государственной академической филармонии". "Сегодня мы можем объявить, что договоренность достигнута, и артисты "Молодежного оркестра народных инструментов Донецкой государственной академической филармонии" приедут к нам на фестиваль и выступят 27 августа в 15:00 на главной музыкальной сцене "Зеленый театр". Переговоры прошли успешно во многом благодаря помощи руководителя представительства ДНР в Москве Ольги Макеевой, которая оперативно откликнулась на предложение привезти в Тулу артистов из Донецка", - сказал Зимин.

Он добавил, что репертуар у коллектива разнообразен. Они исполняют классические произведения для народных инструментов, обработки народных песен, популярную классику, шлягеры зарубежной и отечественной эстрады, а также мировые хиты. Коллектив был создан в 2020 году по инициативе министерства культуры Донецкой Народной Республики с целью поддержки и развития исполнения на русских народных инструментах. Руководит им Александр Малиновский.

О фестивале "Пятницкая башня"

Международный фестиваль добрых искусств впервые провели в селе Бехово Тульской области в "Детской Республике "Поленово" летом 2018 года под названием "Бабушкин сад". Летом 2019 года он прошел там же во второй раз, впоследствии был приостановлен из-за пандемии. В августе 2022 года он стартовал вновь в обновленном формате в Тульском кремле как Международный фестиваль добрых искусств "Пятницкая башня". Мероприятие вошло в официальную программу культурного проекта "Музейное лето в Туле", инициированного губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.