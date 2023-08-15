Новый сезон мультсериала "Спина к спине" студии "Мечталет" выйдет 18 августа

В одной из сцен появится герой, которого придумали поклонники проекта

ТАСС, 15 августа. Второй сезон мультсериала "Спина к спине" хабаровской анимационной студии "Мечталет" выйдет в эфире телеканалов и в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" 18 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе студии.

"Второй сезон популярного проекта стартует 18 августа в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск". В новых сериях живые рюкзачки Рюк, Моли и Ботя каждый день попадают в удивительные приключения, чтобы помочь своим владельцам. Благодаря воображению они путешествуют по фантастическим мирам и исследуют космос", - говорится в сообщении.

Производством мультсериала занимается хабаровская студия "Мечталет", в одной из сцен второго сезона появится герой, которого придумали поклонники проекта. Первый сезон вышел в 2020 году, в настоящее время он набрал более 33 млн просмотров на собственном YouTube-канале. Проект также идет в эфире телеканалов "Карусель", "Мульт", "Мультиландия", "Ani", "Детский мир", "Капитан фантастика", а также в онлайн-кинотеатрах и на стриминговых платформах "Кинопоиск", Premier, Wink, Okko, "Иви", Kion и Start. Кроме того, мультсериал транслируют в Китае, Казахстане, Таиланде и странах MENA.

"Наши герои учат не только добру, дружбе, взаимоподдержке - мы хотим передать маленьким зрителям веру в себя и свои возможности, научить не сдаваться в трудные моменты и относиться оптимистично к неожиданным ситуациям; показать им, что всегда можно найти выход из любой проблемы, если рядом есть друзья", - цитирует пресс-служба продюсера студии "Мечталет" Илью Кузнецова.