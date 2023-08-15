Гости фестиваля "Пятницкая башня" в Тульском кремле увидят работы "Союзмультфильма" и ВГИК

Всего в программе более 30 мероприятий

ТАСС, 15 августа. Советские мультфильмы и современные работы от киностудии "Союзмультфильм", а также короткометражные фильмы выпускников Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) имени С. А. Герасимова покажут в "Кинолектории" на II Международном фестивале добрых искусств "Пятницкая башня", который пройдет 25-27 августа в Тульском кремле, сообщил ТАСС автор и создатель проекта, артист театра и кино, режиссер Вадим Медведев.

"Кинолекторий" - это пространство, шатровая зона на фестивале, где у нас запланировано три проекта: демонстрация мультипликационных и художественных фильмов, фотовыставка и "Добрая гостиная". На этой площадке мы визуализируем миссию нашего фестиваля, которая звучит так: возрождаем вечные ценности, сохраняем традиции, объединяем поколения. 26 августа утром здесь состоится показ легендарных мультфильмов от нашего творческого партнера - киностудии "Союзмультфильм" - это всем известные мультфильмы, начиная с 1960-х годов, в том числе "Бременские музыканты", "Чучело-мяучело", "В порту", "Катерок", "Как львенок и черепаха пели песню" и современные работы киностудии", - сказал Медведев.

Он добавил, что в "Кинолектории" также покажут девять работ выпускников ВГИКа, которые получили награды известных международных и отечественных кинофестивалей. Среди них и победитель в конкурсной программе 44-го Московского международного кинофестиваля - короткометражный фильм "Бриз" (2022) режиссера Хамидреза Газеми, студента ВГИКа из Ирана. Кроме того, ко Дню кино, в ночь с 26 на 27 августа на площадке "Сцена на набережной" пройдет ночной сеанс короткометражных фильмов и показ одного мультипликационного фильма.

Показы фильмов в "Кинолектории" будут чередоваться с мероприятиями в "Доброй гостиной", куда придут известные артисты. "В фестивальное пространство под названием "Добрая гостиная" придут любимые многими артисты театра и кино - Михаил Полицеймако, Екатерина Волкова, Олег Костров и Анатолий Кот. Мы поговорим о творческих проектах моих гостей, о самой жизни, о любви. Этот проект, как и многие на нашем фестивале, входит в его социальную часть, то есть он бесплатный для всех гостей фестиваля и вообще для всех посетителей Тульского кремля", - рассказала ведущая "Доброй гостиной", актриса Кристина Медведева.

Другие мероприятия

По словам организаторов, в программе международного фестиваля "Пятницкая башня" более 30 различных мероприятий, включая спектакли и мастер-классы для детей, которые волонтеры из "Детской республики "Поленово" проведут в "Детском царстве". В "Большом театре Тульского кремля" пройдут, в том числе, спектакли с участием народных артистов Ирины Муравьевой и Сергея Никоненко ("Не в свои сани не садись! " по одноименной комедии А. Н. Островского), заслуженной артистки России Евгении Крюковой и Анатолия Кота (спектакль "Биография" по одноименной пьесе Макса Фриша).

В "Малом театре Тульского кремля" зрители увидят детский кукольный спектакль от Московского областного театра кукол, а также музыкальную программу дуэта заслуженного артиста России Леонида Серебренникова и певицы, актрисы Валерии Ланской. На площадке "Зеленый театр" выступят музыкальные многожанровые коллективы и солисты.

О фестивале

Международный фестиваль добрых искусств впервые провели в селе Бехово Тульской области, в "Детской республике "Поленово", летом 2018 года под названием "Бабушкин сад", летом 2019 года он прошел там же во второй раз, впоследствии его приостановили из-за пандемии. В августе 2022 года он открылся вновь в обновленном формате в Тульском кремле как Международный фестиваль добрых искусств "Пятницкая башня". Мероприятие вошло в официальную программу культурного проекта "Музейное лето в Туле", инициированного губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.