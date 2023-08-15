В Туле на выставке ГИМ показали автографы императорской семьи и последнее семейное фото

Это заключительный спецпоказ в рамках выставки "Николай II. Семья и престол"

ТАСС, 15 августа. Тульский филиал Государственного исторического музея (ГИМ) открыл специальный показ двух уникальных документов - бланка письма с автографами императора Николая II и членов императорской семьи, а также фотографии, ставшей последним официальным изображением императора с семьей. Это заключительный спецпоказ в рамках выставки "Николай II. Семья и престол", сообщили ТАСС в пресс-службе Тульского филиала ГИМ.

"15 августа мы открыли в рамках нашей выставки "Николай II. Семья и престол" последний специальный показ, куда вошли два уникальных документа из собрания Государственного исторического музея. Гости увидят бланк письма с автографами императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, цесаревича Алексея Николаевича, великой княжны Ольги Николаевны, великой княжны Татьяны Николаевны, великой княжны Марии Николаевны и великой княжны Анастасии Николаевны. Спецпоказ дополнит фотография императорской семьи 1913 года - последний снимок с официальным изображением императора Николая II с семьей", - рассказали в музее.

В пресс-службе пояснили, что автографы царской семьи были переданы Историческому музею в середине ХХ века из Павловского дворца в составе большого корпуса документов, связанных с царской семьей. "Павловск не был официальной царской резиденцией, но оставался царским дворцом, именно в этом дворце после Великой Отечественной войны хранились все документы из других дворцов, связанные с Романовыми. В семье Романовых было принято ставить подписью именно имя, например, Николай, Александра, Ольга, все Романовы придерживались этой традиции. Автографы отдельных представителей последней царской семьи часто встречаются в музейных и библиотечных собраниях, однако собрать их вместе в таком варианте является большой редкостью", - подчеркнули в музее.

Как отметили в пресс-службе, автографы выполнены чернилами на внешнем развороте бланка письма размером 20,0 на 12,5 см, с типографской надписью "Петергофъ". "Первой свое имя поставила Александра Федоровна, затем Николай II, цесаревич Алексей и его сестры. Видно, что они стремились к единообразию: все имена украшают росчерки, у кого-то - достаточно простые, у кого-то - продуманно-витиеватые. Автографы относятся к середине 1910-х годов и дают представление о почерках всех членов монаршей семьи", - подчеркнули в пресс-службе.

Говоря о фотографии императорской семьи, в музее отметили, что она была выполнена в ателье "Боассонна и Эгглер". Оно пользовалось монопольным правом на тиражирование большинства портретов царской семьи. Это последняя прижизненная фотография семьи, официально распространявшаяся и сделанная специально для этой цели в 1913 году. После начала Первой Мировой войны семья вместе уже официально не фотографировалась.

О выставке

Выставка "Николай II. Семья и престол" открылась в Тульском филиале ГИМ 21 апреля, в ее состав вошло более 360 фотографий, а также живописные портреты, документы, мундиры императора. Одним из ключевых экспонатов стала рама-реликварий с портером и прядью волос цесаревича Алексея, которая впервые вывезена для показа за пределами Исторического музея. Выставка завершит работу 11 сентября 2023 года.