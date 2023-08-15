Исполнители гусельной музыки из Москвы и Петербурга соберутся на фестивале под Псковом

Мероприятие пройдет 19 августа

ПСКОВ, 15 августа. /ТАСС/. Фестиваль гусельной музыки "Граинская сторона", посвященный сохранению этого нематериального культурного наследия народов России, пройдет в Псковской области 19 августа. Мероприятие соберет исполнителей из разных регионов России, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Красногородском районе 19 августа пройдет фестиваль гусельной музыки "Граинская сторона". Фестиваль - дань традиции, ведь псковская гусельная традиция внесена в единый каталог объектов нематериального культурного наследия народов России и единый реестр объектов нематериального культурного наследия Псковской области", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, цель фестиваля - сделать для гусляров ежегодную площадку, где будут встречаться музыканты и слушатели гусельной музыки, обмениваться опытом, показывать творческие новинки и популяризировать этот музыкальный инструмент.

В фестивале примут участие учащиеся детских музыкальных школ, студенты РАИС им. Гнесиных из Москвы, ансамбль "Заводная карусель" из Москвы, а также петербургский "Клуб гусляров" и ансамбль "Заряница" из Московской области. "В программе фестиваля - творческие встречи с солистами различных коллективов, исполнение русских романсов под гусельный аккомпанемент, показ видеофильма "Псковщина - гусельная".

Граинская волость в начале XX века была центром развития гусельной музыки. Здесь проживали знаменитые гусляры, которых сегодня знают ученые и этномузыканты. По названию деревень, в которых они жили, названы марки гуслей "Авдоши" и "Мехово".