Органисты из Италии, КНР и России войдут в жюри московского тура конкурса им. Таривердиева

Конкурсные прослушивания пройдут в Прокофьевском зале Музея музыки 29 и 30 августа

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Жюри московского тура XIII Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева, который в августе традиционно пройдет в Российском национальном музее музыки, возглавит титулярный органист Францисканского храма в Ла Верне (Ареццо, Италия) Эудженио Мария Фаджиани. В состав жюри также войдут деятели культуры из России и Китая, сообщила пресс-служба конкурса.

15 августа исполняется 92 года со дня рождения Микаэла Леоновича Таривердиева. Конкурс органистов, названный в честь выдающего композитора, за 24 года своего существования завоевал особый статус в профессиональной среде, это своеобразный аналог конкурса Чайковского среди органистов всего мира. География конкурса охватывает три континента.

"В 2023 году московский тур традиционно пройдет в Музее музыки. Жюри возглавит Эудженио Мария Фаджиани, титулярный органист Францисканского храма в Ла Верне (Ареццо, Италия). В состав жюри в Москве также войдут главный органист и хранитель органа Московского концертного зала "Зарядье" Лада Лабзина, профессор кафедры органа в Центральной консерватории музыки Пекина Юань Шен, профессор, заведующий кафедрой органа, клавесина и карильона факультета искусств Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Панов, профессор кафедры органа Московской государственной консерватории Любовь Шишханова", - говорится в сообщении.

Конкурсные прослушивания пройдут в Прокофьевском зале Музея музыки 29 и 30 августа. 31 августа в Музее музыки состоится заключительный концерт председателя жюри Эудженио Мария Фаджиани. В его исполнении прозвучат сочинения Баха, Моранди, Ринка, Рефиче и собственные произведения, добавили в пресс-службе.

Московский этап проводится в Российском национальном музее музыки с четвертого конкурса, проходившего в 2005 году. "В Российском национальном музее музыки бережно хранят творческое наследие Микаэла Таривердиева. В музее есть личный фонд композитора, который пополняется материалами его архива благодаря бесценной помощи Веры Гориславовны Таривердиевой. Однако Музей является не только хранителем - здесь регулярно проводятся мероприятия, направленные на популяризацию памяти Таривердиева. Мы гордимся, что участники конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева демонстрируют свое мастерство именно на инструментах музея музыки", - отметил генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.

Прослушивание в онлайн формате

Полуфинал и финал конкурса проходят в Калининграде. Первый тур всегда идет в три, а в этом году - в четыре этапа: в Лоуренсе (Канзас, США) или Нью-Хейвене (Коннектикут), Гамбурге (Германия), Москве и с 2023-го года - в Пекине (Китай). Бессменным идейным вдохновителем и арт-директором конкурса является Вера Таривердиева, художественный руководитель Кафедрального собора на острове Канта в Калининграде.

В этом году организаторы столкнулись с совершенно новыми проблемами, отмечается в сообщении пресс-службы. "Два города, Гамбург и Нью-Хейвен, отказались проводить очные отборочные туры. Поэтому конкурсные прослушивания первого тура в Германии и США прошли в формате онлайн. Пекин, впервые ставший одним из городов-участников нашего конкурса, также провел отбор в режиме онлайн из-за ковидных ограничений. В отличие от предыдущих конкурсов, когда молодые музыканты приезжали из всех органных столиц мира, в этом году, к сожалению, поступило мало заявок из Европы и Америки. Но зато возросло количество участников из Китая. Наш конкурс регулярный, и мы должны провести его", - отмечают организаторы.