Умерла первая британская участница "Евровидения" Патриша Бредин

Ей было 88 лет

ЛОНДОН, 15 августа. /ТАСС/. Первая представительница от Великобритании на песенном конкурсе "Евровидение" Патриша Бредин умерла в возрасте 88 лет. Как сообщила газета The Daily Telegraph, певица и актриса умерла 14 августа в канадской провинции Новая Шотландия, где она жила последние десятилетия.

Девушка родом из восточного английского города Кингстон-апон-Халл представляла Соединенное Королевство на конкурсе 1957 года, который проводился в германском Франкфурте. Она попала туда в 22-летнем возрасте после того, как руководители Би-би-си обратили внимание на ее вокальные данные в лондонском отеле "Савой", в котором она пела.

На "Евровидении" Бредин в сопровождении оркестра исполнила композицию All продолжительностью 1 минута 52 секунды. Вплоть до 2015 года песня удерживала первенство как самая короткая композиция в истории конкурса, впервые проведенного в 1956 году. Бредин заняла седьмое место из 10 участников.

Несмотря на это сравнительно неудачное выступление, карьера девушки пошла в гору. Она снялась в политической сатирической комедии "Левые, правые и центр" (Left, Right and Centre, 1959). В 1962 году Бредин получила роль королевы Гвиневры в бродвейском мюзикле "Камелот". Как пишет издание, хорошими друзьями британки стал ее партнер по мюзиклу, звезда Голливуда, валлийский актер Ричард Бертон (1925-1984) и его жена, американская актриса Элизабет Тейлор (1932-2011).

Бредин была замужем дважды. Ее вторым мужем был канадский строительный магнат Чарльз Маккалох, с которым Бредин познакомилась в 1970 году. В 1975 году он скоропостижно умер на круизном лайнере во время медового месяца пары. Сама Бредин до конца своих дней осталась жить в Канаде.