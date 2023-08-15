Рок-оперу "Юнона и Авось" сыграют под открытым небом на сцене парка Яуза в Москве

Постановку рок-оперы осуществила Московская государственная творческая мастерская под руководством народного артиста РФ, лауреата госпремии РФ и премии президента РФ, композитора Алексея Львовича Рыбникова

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Авторская версия рок-оперы "Юнона и Авось" будет показана на открытой сцене в парке Яуза в рамках проекта "МУЗсезон Шапошникова". Об этом сообщили в пресс-службе Мосгордумы.

"Юнона и Авось" - самая известная рок-опера на российской сцене. Авторы - выдающийся русский композитор Алексей Рыбников и поэт Андрей Вознесенский. Постановку рок-оперы "Юнона и Авось" в авторской версии осуществила Московская государственная творческая мастерская под руководством народного артиста РФ, лауреата госпремии РФ и премии президента РФ, композитора Алексея Львовича Рыбникова. <...> В роли графа Николая Резанова - братья Никита и Александр Поздняковы (участники проекта "Голос"), актер театра и кино Николай Дроздовский. Роль Кончиты исполняют Светлана Бакаева, Анна Буркина, Наталья Крестьянских, Диана Орловская. В спектакле задействованы ведущие актеры театра Алексея Рыбникова Екатерина Кульчицкая, Николай Лютов", - значится в сообщении.

Там отмечается, что премьера рок-оперы "Юнона и Авось" состоялась в 1981 году на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола, и вот уже более 40 лет идет с неизменным успехом и полным аншлагом. В 1983 году знаменитый французский кутюрье Пьер Карден представил "Юнону и Авось" французской публике в театре "Эспас Карден", затем последовали гастроли по всему миру: США, Германия, Голландия. Впоследствии опера была поставлена в Польше, Венгрии, Чехии, Германии, Южной Корее.

"Летом 2009 года во Франции, на международном фестивале Пьера Кардена, Театр Алексея Рыбникова представил новую постановку рок-оперы "Юнона и Авось", которая прошла с грандиозным успехом. Полная авторская версия Алексея Рыбникова является серьезной новацией в жанре мирового музыкального театра и призвана возвратить изначальную идею авторов. В новой версии оперы соединились традиции русской духовной музыки, народный фольклор, жанры массовой "городской" музыки, с образными, идейными и эстетическими приоритетами композитора", - добавили в Мосгордуме.

Там уточнили, что рок-оперу "Юнона и Авось" в постановке театра Алексея Рыбникова увидели зрители таких стран, как США, Канада, Германия, Франция, Швейцария, Израиль, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония, страны ближнего зарубежья - Белоруссия, Казахстан, Азербайджан. Более 50 спектаклей в год театр дает по всей территории России - от Калининграда до Владивостока, от Архангельска до Владикавказа. "Продолжительность: 1 час 20 минут (одно отделение без антракта). Вход свободный", - анонсировали в пресс-службе.

Представление состоится по адресу: долина реки Чермянки (Юрловский проезд, 8). Начало мероприятия - в 20:00.