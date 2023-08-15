Минкультуры планирует объявить конкурс на господдержку кино до конца августа

Директор департамента кинематографии ведомства Дмитрий Давиденко заявил, что 16 августа в кабмине пройдет совещание, от которого, по его словам, будут зависеть питчинги

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Министерство культуры России планирует до конца месяца объявить о старте конкурса для фильмов, рассчитывающих на госфинансирование. Об этом ТАСС рассказал директор департамента кинематографии ведомства Дмитрий Давиденко.

"Завтра важное совещание в правительстве, думаю, что от этого будут зависеть наши питчинги. Я думаю, что конкурс будет объявлен в конце этого месяца", - сообщил он.

Традиционно Минкультуры летом проводит очные защиты проектов фильмов в рамках конкурса на финансирование производства отечественных картин. Создатели лично презентуют свои работы и отвечают на вопросы членов экспертных советов. По итогам очных питчингов определяются получатели субсидии.