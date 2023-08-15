В Великом Новгороде мероприятия "Донбасского экспресса" посетили порядка 5 тыс. человек

Всего прошло 16 мероприятий

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 августа. /ТАСС/. Концерт участников и преподавателей проекта "Донбасский экспресс" стал завершением первого этапа школы-фестиваля в Великом Новгороде. Мероприятия фестиваля посетили порядка 5 тыс. зрителей, сообщили ТАСС в пресс-службе областного министерства культуры.

"На сцене Новгородской областной филармонии им. А. С. Аренского выступили участники и преподаватели проекта "Донбасский экспресс". Концерт стал завершением первого этапа школы-фестиваля, в котором приняли участие 80 человек. Всего прошло 16 мероприятий, которые посетили 5 тыс. зрителей", - сообщили в пресс-службе.

Школа-фестиваль Леонида Лундстрема "Донбасский экспресс" проходила в Великом Новгороде с 4 по 15 августа при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства Новгородской области и компании "РЖД". Участниками стали молодые музыканты из новых регионов РФ. В рамках проекта для юных талантов проходили индивидуальные занятия музыкой и мастер-классы от выдающихся музыкантов страны. Также состоялись концерты классической и современной музыки в залах Новгородской филармонии и на открытых площадках.

"Для нас большая честь принимать такой значимый проект с участием молодых талантливых музыкантов из новых регионов России в Великом Новгороде. Ребята смогли познакомиться и подружиться со своими новгородскими сверстниками, получить новые знания и навыки от ведущих преподавателей страны, выступить на профессиональной сцене областной филармонии. А у новгородцев была прекрасная возможность послушать концерты классической и современной музыки в рамках проекта "Донбасский экспресс" творческой мастерской Леонида Лундстрема", - сказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

По итогам образовательной программы несколько участников проекта были отобраны для сольных выступлений в филармониях России. "Наш проект развивается, трансформируется, мы все больше ориентируемся на развитие и поддержку талантливых профессионалов, курирование их обучения и дальнейшей концертной карьеры. У нас есть договоренности с несколькими филармониями от Луганской и Новгородской до Красноярской и Забайкальской о концертах рекомендованных нами участников "Донбасского экспресса" в этих городах", - рассказал руководитель проекта Петр Лундстрем.

В ноябре в Луганске состоится второй этап проекта - более 30 преподавателей музыкальных учебных заведений примут участие в мастер-классах с педагогами из Москвы.