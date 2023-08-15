На Дворцовой площади более 2 тыс. человек выстроились в соборный хоровод

Сверху хоровод напоминал срез дерева, рассказал исполнительный директор фестивального движения Владимир Шампаров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Более 2 тыс. человек выстроились в огромный хоровод вечером на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в рамках фестиваля "Хороводы России", который проходил 15 августа в 100 городах страны. Великий соборный хоровод на Дворцовой стал центральным мероприятием акции, рассказал ТАСС исполнительный директор фестивального движения Владимир Шампаров.

"Великий соборный хоровод на Дворцовой площади прошел в семь кругов. Если посмотреть сверху, он был похож на срез дерева - центральное кольцо, расширение, следующее кольцо и так далее. И каждое кольцо шло в свою сторону: одно - по часовой [стрелке], другое - против. В народе это раньше называлось жерновка, но обычно в два круга ходили люди, а у нас семь. Это был грандиозный хоровод, в который стало более 2 тыс. человек", - поделился Шампаров.

Помимо великого соборного на Дворцовой площади сегодня также провели другие хороводы, в которых приняли участие в общей сложности около 5 тыс. человек. Каждый из хороводов имел свою особую идею - так, у Государственного Эрмитажа прошел хоровод книгодарения, в котором люди обменивались литературой, якутский национальный хоровод Осуохай, который повели среди петербуржцев одетые в национальные костюмы представители этого народа, и многие другие мероприятия.

Важной частью акции также стал "хоровод поколений", призванный объединить людей разных возрастов и не только напомнить молодежи об уважительном отношении к старшим, но и предоставить возможность людям более преклонного возраста выразить свое уважение к молодым поколениям.

"У нас также был хоровод поколений, смысл которого в том, что несмотря на разность в возрастах, люди, помимо того, что держались за руки в хороводе, они делали друг другу поклоны, выражая почтение. И дети старшим, и старшие детям. Объединение отцов и детей, то есть - вечная тема", - добавил Шампаров.

Международный фестиваль "Хороводы России" проходил сегодня более чем в 100 городах России, основной объединяющей темой акции этого года стали культуры стран Содружества независимых государств. Главный хоровод проходил в Петербурге как в культурной столице СНГ 2023 года.