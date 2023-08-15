15 августа, 19:54

Арт-группа "Сопрано Турецкого" выступила с концертом в Луганске

Музыканты представили программу "Русское лето"

ЛУГАНСК, 15 августа. /ТАСС/. Арт-группа "Сопрано Турецкого" представила в Луганской академической филармонии концертную программу "Русское лето", организованную при поддержке Минкультуры РФ, сообщила ТАСС пресс-служба учреждения культуры.

"Арт-группа "Сопрано Турецкого" представила в Луганской академической филармонии концертную программу "Русское лето", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вокальный проект объединяет восемь исполнительниц с голосами в диапазоне от высокого сопрано до низкого меццо. В луганской филармонии вокалистки арт-группы представили "любимые композиции нескольких поколений" - от классики до мировых хитов.

"Концерт также посетили участники СВО и члены их семей по приглашению филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" по Луганской Народной Республике" - добавили в филармонии.

Проект "Русское лето" реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в целях содействия патриотическому, музыкально-эстетическому и культурному воспитанию населения, развитию чувства любви к Родине у молодежи и сохранения памяти поколений. 

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