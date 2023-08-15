В "Зарядье" в рамках Московского урбанфорума пройдет фестиваль "Уличная классика"

Мероприятие будет проходить с 18 по 20 августа

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Трехдневный фестиваль "Уличная классика" пройдет на Московском урбанистическом форуме (МУФ) в северном тоннеле парка "Зарядье" с 18 по 20 августа. В программе выставка граффити, рэп-баттлы, выступления танцевальных коллективов и мастер-классы по диджеингу, сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

"Значительная часть программы посвящена уличным танцам. Творческие команды и именитые танцоры выступят в формате "джема", а затем проведут мастер-класс по брейкингу и хип-хопу для всех желающих. Пройдут рэп-баттлы, в которых начинающие и опытные исполнители продемонстрируют свои навыки читки и креативности", - значится в сообщении.

Кроме того, с оригинальными программами выступят диджеи на специально отведенной площадке. Посетители фестиваля, желающие стать диджеями, смогут сами встать за пульт и попробовать свои силы на вводном мастер-классе по диджеингу.

"Узнать больше о зарождении стрит-арта как направлении современного искусства гости фестиваля смогут на выставке "Вовлечение" и фотовыставке фотографа Sasha Box в Северном тоннеле. На все мероприятия вход свободный", - добавили в департаменте.

Как отметил гендиректор АНО "Московский урбанистический форум" Павел Гончаров, "Зарядье" - один из центров городской жизни столицы. "Поэтому именно эта площадка объединит МУФ-2023 и фестиваль уличной культуры. "Уличная классика" предлагает москвичам по-новому взглянуть на любимый город во всех его проявлениях", - подчеркнул он.

Фестиваль Московского урбанфорума продлится до 10 сентября. В течение всего этого времени гостей ждут выше 800 спортивных, развлекательных и образовательных событий, а также множество культурных мероприятий, кинопоказов и шоу артистов, заключили в департаменте со ссылкой на слова своего руководителя Сергея Левкина.

О форуме

Московский урбанистический форум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки, посвященные настоящему и перспективному развитию Москвы, - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице шесть недель, до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает информационным партнером МУФ-2023.