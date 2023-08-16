В Калининграде открылся фестиваль короткометражного и дебютного кино "Короче"

В конкурсную программу вошло 36 картин

КАЛИНИНГРАД, 16 августа. /ТАСС/. XI фестиваль короткометражного и дебютного кино "Короче" открылся во вторник в Калининграде. Глава смотра Антон Калинкин дал старт фестивалю, разбив тарелку, как это делают кинематографисты в первый съемочный день, передает корреспондент ТАСС.

Торжественная церемония открытия кинофестиваля по традиции началась с концерта органной музыки в Кафедральном соборе, который вместе с гостями и участниками посетила министр культуры России Ольга Любимова. Перед выступлением участников гостей и прессу также поприветствовали члены отборочной комиссии Вадим Рутковский и Надежда Королева. Отборщики "Короче" пожелали участникам, в частности дебютантам, взять от фестиваля все, что нужно для дальнейшего будущего в кино.

"Мы с моими коллегами провели прекрасное кинолето - посмотрели 1 160 фильмов, обсуждая их, за это время ни разу не поссорились. В итоге у нас в конкурсе [короткого метра] 28 картин. Наша селекция, или конкурсная программа, в этом году мне запомнится разнообразием - разнообразием жанров и направлений. От каких-то остросоциальных драм до стопроцентно зрительских комедий", - сказала Королева.

В день открытия кинофестиваля в Калининграде было плюс 35 градусов, что никак не сказалось на программе первого дня смотра. По словам министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака, 15 августа температурный рекорд в регионе "побит за всю историю наблюдений".

Продолжилась торжественная церемония открытия в Калининградском областном драматическом театре, ее ведущими стали актеры Юрий Стоянов и Петр Натаров, исполнившие роли вампира деда Славы в проектах "Вампиры средней полосы" и "Пищеблок" соответственно. Ведущие напомнили, что с этого года в программе впервые появится конкурс дебютных полнометражных картин. Также в этот вечер министр культуры РФ вручила первые специальные призы. Награды за развитие и поддержку национального кинематографа получила команда министра по культуре и туризму Калининградской области в лице Андрея Ермака, а также министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Юрия Куприянова и руководителя компании "Сахафильм" Алексея Егорова.

Любимова также рассказала, что стала гостем "Короче" впервые за 11-летнюю историю кинофестиваля. "Конечно, я радуюсь вместе со всей отраслью, вместе со всей индустрией, что у нас с этого года не только короткий метр, но и фестиваль дебютного кино. <…> Мне бы очень хотелось, чтобы у дебютного кино было большое прокатное будущее, чтобы оно становилось больше. Мы видим, как такая возможность появляется, как потом они триумфально ложатся на онлайн-платформы, как их потом смотрят", - сказала министр.

Фестиваль становится моложе

Всего в конкурсной программе этого года - 36 картин. 8 из них покажут в секции полнометражного дебютного кино, еще 28 фильмов представляют конкурс короткометражек.

"Фестиваль стал еще моложе, потому что дебютное кино - это по-прежнему кино молодых, независимо от возраста его создателей", - сказала глава отборочной комиссии дебютной программы Ситора Алиева. Она отметила, что выбирая фильмы, команда фестиваля сосредоточилась на том, что объединяет, волнует и будоражит сознание молодых режиссеров. "Оказалось, что всех волнует зритель, о зрителе думают все", - добавила Алиева.

В завершении вечера глава фестиваля Калинкин поблагодарил Министерство культуры РФ и власти Калининградской области за поддержку, а также тех, кто снимает и смотрит кино, потому что без них "все становится бессмысленно". По сложившейся кинематографической традиции Калинкин открыл XI фестиваль "Короче", разбив тарелку.

О фестивале

Российский фестиваль короткометражного кино "Короче" проходит в этом году в Калининграде с 15 по 20 августа. Его задача - продвижение молодых авторов со всей страны. Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Калининградской области и автономной некоммерческой организации "Фестивальная дирекция".