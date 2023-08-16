В Ярославле на Волковском фестивале выступят театры из Армении, Белоруссии и Сербии

Зрители увидят 16 спектаклей

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. XXIII Международный Волковский фестиваль откроется в Российском государственном академическом театре драмы им. Федора Волкова в Ярославле 19 сентября, в этом году помимо российских участников приедут коллективы из Армении, Белоруссии и Сербии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Волковского театра.

"Помимо российских театров в этом году на фестивале ожидаются коллективы из Армении, Белоруссии и Сербии. Всего свои работы покажут 15 театров, зрители увидят 16 спектаклей", - сказала собеседница агентства.

Волковский фестиваль будет посвящен празднованию 200-летия со дня рождения драматурга Александра Островского и пройдет под девизом "Островский: современники и современность". Фестиваль объединит постановки пьес знаменитого драматурга, а также спектакли по произведениям современников Островского - русских классиков XIX века. Зрителям представят как современные, неожиданные интерпретации, так и классические постановки.

Среди участников фестиваля - театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Калуги, Твери, Ижевска, Рыбинска, а также Донецка. Программа охватит три площадки и будет представлена в театре драмы им. Федора Волкова, КЗЦ "Миллениум", а также в Доме актера им. Сергея Пускепалиса. Фестиваль откроется спектаклем Московского губернского театра "На всякого мудреца довольно простоты", комедию Островского представят на основной сцене старейшего театра России.

Волковский фестиваль с 2000 года проводится в сентябре в Ярославле. На сцене Театра драмы им. Федора Волкова, первого русского профессионального театра, свои спектакли показывают коллективы из разных стран. На фестивале проходит церемония вручения премии правительства РФ им. Федора Волкова.