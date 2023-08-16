Александринский театр обсудил постановки своих спектаклей в КНР

Руководство проведет переговоры с китайскими театральными площадками о совместных гастролях и обменах

ПЕКИН, 16 августа. /ТАСС/. Национальный драматический театр России (Александринский театр) ведет переговоры о постановках своих спектаклей на базе театральных учреждений КНР в 2024 году. Об этом заявил в беседе с журналистами директор Александринки Сергей Емельянов.

"Из самого главного, что мы успели обсудить и планируем реализовать в наступающем 2024 году, это дни Александринского театра в Пекине, которые, как мы надеемся, пройдут на базе нескольких крупнейших театральных учреждений КНР", - отметил глава театра.

Он уточнил, что переговоры ведутся с Национальным центром исполнительских искусств Китая, а также с Пекинским народным художественным театром. Речь идет о двух постановках, одна из которых - спектакль "Маскарад" по произведению Михаила Лермонтова.

По словам Емельянова, Пекинский народный художественный театр также приглашен на XV Международный фестиваль "Александринский", который состоится осенью 2024 года в Санкт-Петербурге.

Кроме того, Александринка с 2017 года ведет переговоры с Пекинской национальной оперной компанией о совместной постановке спектакля "Евгений Онегин" на двух языках - русском и китайском. Уточняется, что в постановке примут участие китайские артисты, которые выступят в жанре традиционной пекинской оперы. Глава Александринского театра выразил надежду, что российско-китайская постановка "Евгения Онегина" может порадовать зрителя уже в 2024 году.

Делегация Александринки находится с визитом в КНР. Руководство планирует обсудить с китайскими театральными площадками совместные гастроли и обмены. В среду запланирована поездка делегации в Шанхай.