Мадонна объявила новые даты отложенного из-за болезни турне

Первое выступление состоится в Лондоне 14 октября

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Американская певица Мадонна (полное имя - Мадонна Луиза Чикконе) объявила о новых датах проведения юбилейного турне The Celebration, отложенного из-за болезни певицы. Первое выступление состоится в Лондоне 14 октября, говорится на официальном сайте исполнительницы.

"Тур The Celebration [приуроченный к сорокалетию музыкальной карьеры Мадонны] официально начнется в октябре четырьмя концертами в Лондоне, все билеты на которые уже распроданы, затем выступления пройдут в Бельгии, Дании, Швеции, Испании, Португалии, Франции, Германии, Италии и Нидерландах", - отмечается в сообщении. Североамериканская часть турне, которая должна была предшествовать европейской, стартует 13 декабря в Бруклине. Концерты в нескольких городах США отменены, поскольку их перенос не удалось согласовать, уточняется в информации.

В конце июня менеджер Мадонны сообщил, что у певицы развилась бактериальная инфекция. Она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии в больнице. По данным портала TMZ, около месяца у исполнительницы наблюдалась повышенная температура. Однако она не соглашалась на госпитализацию, так как не хотела переносить на более поздний срок тур, который должен был начаться 15 июля в Ванкувере. 10 июля на официальном сайте исполнительницы было опубликовано сообщение о том, что певице все же пришлось отложить концерты из-за болезни.