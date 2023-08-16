Во Владивостоке открылась крупнейшая на Дальнем Востоке выставка авангардной живописи

Главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова отметила, что всего на выставке представлено 65 произведений

ВЛАДИВОСТОК, 16 августа. /ТАСС/. Выставка авангардной русской живописи XX века "Энергия цвета. Архетипы авангарда" из коллекции Государственной Третьяковской галереи открылась во Владивостоке. Как рассказала журналистам директор Приморской государственной картинной галереи Алена Даценко, выставка стала самой крупной выставкой авангарда на Дальнем Востоке.

"Впервые в Приморском крае, да и на Дальнем Востоке, представлена такая масштабная, не побоюсь этого слова, выставка авангарда. Никогда еще коллекция авангарда в таком количестве не посещала наши дальневосточные музеи. <…> Многие работы специально для этого проекта покинули стены постоянной экспозиции русского искусства XX века Государственной Третьяковской галереи", - рассказала Даценко.

Как пояснила главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова, всего на выставке представлено 65 произведений живописи, 51 прибыло из Москвы,1 из Хабаровска и 4 давно находятся в фондах Приморской картинной галереи.

В состав выставки вошли произведения Казимира Малевича, Василия Кандинского, Александра Родченко, Наталии Гончаровой, Михаила Ларионова, Марка Шагала и других выдающихся мастеров авангарда. Авторы проекта предлагают взглянуть на непростую тему авангардной живописи через тему архетипов, между которыми условно поделены разделы выставки. По задумке кураторов, универсальные и понятные любому архетипы должны помочь зрителю разобраться в представленных образах мастеров авангарда.

Выставка продлится до 22 октября. Она уже вошла в культурную программу Восточного экономического форума.