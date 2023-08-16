На Урале издали книгу с малоизвестными фактами о Бажове

Ее презентовали в рамках празднования 300-летия Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. В Екатеринбурге выпустили книгу о малоизвестных фактах биографии знаменитого уральского писателя, автора "Малахитовой шкатулки", Павла Бажова, в частности, о его семейной жизни и круге общения. Книга "По Ту и по Сю сторону Бажовского мира" основана на рассказах дочери писателя Ариадны Бажовой-Гайдар, сообщил на презентации издания в Уральском региональном центре ТАСС автор книги Александр Федосов.

"Формат этой книги - короткие истории. <…> Это в большей степени разговоры с первоисточником - <…> Ариадной Павловной Бажовой-Гайдар (дочь писателя, в этом году ей исполнилось 98 лет - прим. ТАСС). Очень много часов в беседах мы провели вместе. И, наверное, большую часть фактов, которые я изложил в книге, они с отсылкой именно к [ней]", - рассказал Федосов.

Он отметил, что работа над рукописью шла год, в книге отражен ряд малоизвестных фактов о Бажове - например, о встрече уральского писателя с Антоном Павловичем Чеховым. "В этой книге есть семейные рецепты Бажова. Это замечательно, потому что мы <…> сможем узнать, <…> какой была семейная изюминка кухни, и это говорит нам о нашем Урале. <…> И вот таких моментов очень точных, очень точечных и очень адресных чрезвычайно много - такой энциклопедический дайджест", - сказал заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, также отметив, что книга презентована в рамках празднования 300-летия Екатеринбурга.

Тираж издания составляет 1,1 тыс. экземпляров, в дальнейшем планируется опубликовать и его электронную версию. Проект реализован благотворительным фондом "Синара". "Я бы очень советовала, действительно, детям и родителям вместе посмотреть, поизучать эту книгу, потому что это не тривиальный подход", - рассказала исполнительный директор благотворительного фонда Наталья Чащухина.

Бажов - русский, советский писатель, фольклорист, впервые выполнил литературную обработку уральских сказов. Родился в 1879 году в Сысерти (Свердловская область), окончил Екатеринбургское духовное училище и Пермскую духовную семинарию. После 1917 года занимался преподавательской, журналистской и литературной деятельностью. Первая книга "Уральские были" вышла в 1924 году, первое издание ставшей впоследствии знаменитой "Малахитовой шкатулки" состоялось в 1938 году.