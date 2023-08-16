В Тульской области на историческом фестивале "Война и мир" ожидают более 1 тыс. гостей

Гости мероприятия смогут принять участие в мастер-классах по ткачеству, росписи ткани, изготовлению традиционных кукол, оберегов, экологического гобелена и открыток

ТАСС, 16 августа. Фестиваль "Война и мир", который приурочен к 195-летию со дня рождения Льва Толстого, пройдет 26 августа в родовом имении семьи Толстых "Никольское-Вяземское" в Тульской области. Ожидается свыше 1 тыс. гостей, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Программа фестиваля "Война и мир" очень разнообразна и будет интересна гостям всех возрастов, а особенно ценителям творчества великих русских литераторов - Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева, А. А. Фета. Мы рассчитываем, что к нам приедут более 1 тыс. гостей не только из Тульской области, но и из соседних регионов. Наша площадка полностью к этому готова", - сказали в пресс-службе.

По словам организаторов, на фестивале пройдет финал межрегионального литературного конкурса "Золото русской литературы", в который прошли десять поэтов и прозаиков со всей России, они прочитают публике свои произведения. Гости фестиваля также поучаствуют в мастер-классах для детей и взрослых по ткачеству, росписи ткани, изготовлению традиционных кукол, оберегов, экологического гобелена и открыток.

Кроме того, три клуба военно-исторической реконструкции - ВИК "Служивый", ВИК "Севский пехотинец" и ВИПК "Орловская пехота" - воспроизведут эпизод из первого дня сражения под Кульмом 1813 года, когда русская гвардия сдерживала натиск корпуса французов, а затем провела контратаку. "29 августа 1813 года началось сражение под Кульмом, ставшее переломным моментом в антинаполеоновской кампании. Как раз в том сражении и совершил подвиг дальний родственник Льва Николаевича граф Александр Иванович Остерман-Толстой", - пояснил организатор реконструкции Сергей Сретенский.

О фестивале

Фестиваль "Война и мир", приуроченный к 195-летию со дня рождения Льва Николаевича Толстого (отмечается 28 августа по старому стилю), направлен на сохранение и популяризацию исторической памяти о жизни и творчестве великих русских литераторов, а также на развитие современного литературного творчества. Он пройдет в рамках проекта "Музейное лето в Туле" в родовом имении семьи Толстых "Никольское-Вяземское", расположенном в селе Никольское-Вяземском Чернского района Тульской области. Организатором фестиваля выступает музей-усадьба Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" в партнерстве с АНО ПСП "Лаборатория социального развития".