Парк "Остров мечты" станет площадкой "Чеховского фестиваля на улицах Москвы"

С 18 по 20 августа на площадке выступят актеры пластического театра "ИнЖест" из Белоруссии

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Актеры пластического театра "ИнЖест" из Белоруссии в рамках программы "Чеховский фестиваль на улицах Москвы" выступят в парке "Остров мечты" с 18 по 20 августа. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

"С 18 по 20 августа в южном ландшафтном парке "Острова Мечты" выступят актеры Пластического театра "ИнЖест" из Белоруссии в рамках программы "Чеховский фестиваль на улицах Москвы". Мероприятие бесплатно", - сказали в пресс-службе.

Уточняется, что XVI Международный театральный фестиваль им. А.П.Чехова вновь выйдет на открытые пространства, чтобы познакомить москвичей и гостей столицы с разными гранями искусства улично-площадного театра.

Как отметили в пресс-службе, 18, 19 и 20 августа в 21:00 в южном ландшафтном парке "Острова Мечты" юные и взрослые посетители смогут увидеть сказку "Золотой век" - спектакль с элементами фэнтези и уникальными пиротехническими эффектами, принимавший участие во многих международных фестивалях.