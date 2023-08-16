В конкурсные программы кинофестиваля "Будем жить" вошли более 40 картин

В полнометражном конкурсе будет участвовать восемь картин

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. XII Международный кинофестиваль "Будем жить" пройдет в Москве 24-31 августа, в конкурсные программы вошли 8 полнометражных фильмов, 20 короткометражек и 13 документальных картин. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС президент фестиваля, народный артист России Евгений Герасимов.

"В полнометражном конкурсе художественных фильмов у нас будет 8 картин, в короткометражном будет 20 картин. И 13 документальных. Поверьте мне, очень интересные работы, очень сложно было отбирать и сокращать количество участников шорт-листа", - сказал он.

Киносмотр приурочен ко Дню российского кино, который будет отмечаться 27 августа. На фестиваль поступило более 590 заявок из 15 стран, в том числе из Армении, Белоруссии, Германии, Израиля, Ирана, Казахстана, Финляндии и других государств. В конкурсе будут представлен четыре страны - Иран, Узбекистан, Грузия и Россия. В жюри вошли в том числе представители из Италии и Ирана. Жюри полнометражного кино возглавил Алексей Учитель, короткометражного - Владимир Фенченко, документального - Екатерина Головня, добавил Герасимов.

По его словам, в Год педагога и наставника частично фестиваль посвящен этой тематике, но в первую очередь организаторы надеются представить хорошее разножанровое кино.