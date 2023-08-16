В Екатеринбурге открыли посвященный уральским музыкантам и Виктору Цою подземный переход

В тоннеле, в частности, можно увидеть изображения Вячеслава Бутусова из Nautilus Pompilius и Сергея Бобунца из "Смысловых Галлюцинаций"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Подземный переход, посвященный Виктору Цою и свердловскому рок-клубу, открыли в Екатеринбурге к 300-летию города. Новый арт-объект называется "Эта музыка будет вечной", сообщили в пресс-службе администрации города.

"Сегодня у Екатеринбурга появился еще один арт-объект. Это знаковое место: долгое время тоннель был посвящен легендарному Виктору Цою. Тут собираются уличные музыканты, исполняют его песни и, я уверен, традиция проживет еще много лет. Свердловский рок-клуб - это яркое и знаковое явление в искусстве, которым мы гордимся. Поэтому, сохраняя память о Викторе Цое, было решено посвятить тоннель не только ему, но и нашим, уральским музыкантам", - цитируют в пресс-службе главу Екатеринбурга Алексея Орлова.

В тоннеле можно найти изображения Вячеслава Бутусова из Nautilus Pompilius, Владимира Шахрина из "Чайфа", Сергея Бобунца из "Смысловых Галлюцинаций", а также Александра Пантыкина из "Урфина Джюса". На потолке с помощью диодной ленты выведены цитаты из таких песен, как "Скованные одной цепью", "Ковер-вертолет", "Звезды 3000".

Также в переходе расположены предметы, связанные с музыкой того времени: электрогитара "Урал", педаль "Эффект Вау-Вау" и звуковой усилитель. Проект создали художники уличного фестиваля "Стенография".

Празднование 300-летия Екатеринбурга проходит в 2023 году, основные мероприятия пройдут 12 по 19 августа. Власти города ожидают, что в праздновании юбилея примут участие не менее 1 млн человек.