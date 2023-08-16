В Москве пианист Денис Мацуев даст специальный концерт в рамках урбанфорума

Музыканты исполнят Рапсодию на тему Паганини Сергея Рахманинова и Рапсодию в стиле блюз Джорджа Гершвина

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Российский пианист-виртуоз Денис Мацуев и Московский государственный симфонический оркестр дадут специальный концерт в рамках Московского урбанистического форума в московском концентром зале (МКЗ) "Москва" в Зарядье, сообщили в пресс-службе парка.

"Специальный концерт в рамках Московского урбанистического форума дадут 18 августа в МКЗ "Москва" российский пианист-виртуоз, народный артист РФ Денис Мацуев и Московский государственный симфонический оркестр, дирижер - Дмитрий Юровский В этот вечер будут исполнены две рапсодии для фортепиано с оркестром: Рапсодия на тему Паганини Сергея Рахманинова и Рапсодия в стиле блюз Джорджа Гершвина", - говорится в сообщении.

Как отметили организаторы, Рахманинов был не только знаком с Гершвиным, но и их связывали дружеские отношения. Рапсодия в стиле блюз - визитная карточка Джорджа Гершвина. На концерте Мацуев исполнит ее в собственной развернутой джазовой каденцией в составе джазового трио - вместе с контрабасистом Андреем Ивановым и исполнителем на ударных Александром Зингером.

Московский урбанистический форум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице шесть недель, до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами. ТАСС выступает информационным партнером МУФ-2023.