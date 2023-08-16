Петербург примет фестиваль-симпозиум стран СНГ "Содружество академических искусств"

Его проведут с 20 по 25 августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Фестиваль-симпозиум стран СНГ "Содружество академических искусств" пройдет в Санкт-Петербурге с 20 по 25 августа в рамках программы "Санкт-Петербург - Культурная столица Содружества 2023". Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала руководитель проекта "Содружество академических искусств", вице-президент благотворительного фонда Ирины Богачевой "Арт-Петербург" Инна Барышникова.

"Конечно, мы нацелены на молодежь, на молодые таланты России и стран СНГ, чтобы они объединялись, чтобы это было равноправное объединение. Все мероприятия можно разделить на четыре блока. Первый блок - научный, направленный на то, чтобы деятели искусств разных стран познакомились друг с другом, познакомились с молодежью, чтобы молодые увидели, как общаются признанные мэтры, и что они не небожители, а простые люди, готовые помогать, курировать и поддерживать", - сказала Барышникова.

По ее словам, второй блок состоит из выставок - 23 августа молодые художники представят свои работы в галерее Beriozka, а выставку признанных мастеров можно будет оценить в Научно-исследовательском музее при Российской академии художеств. Третий блок представляет собой масштабный концерт, который состоится 24 августа в Государственной академической капелле. В нем организаторы попробовали соединить национальные произведения композиторов из Армении, Таджикистана, Казахстана и золотую классику академической музыки. Четвертый блок программы будет посвящен развитию талантливой молодежи - гостей и участников фестиваля ждут мастер-классы от ведущих мастеров оперного и живописного искусства, а также лекции, экскурсии и многое другое. Кроме того, молодые талантливые исполнители получат возможность стать солистом одного из оперных театров России или стран СНГ.

"На данный момент мы уже видим, что проект начинает жить своей жизнью. К нам приедет огромное количество директоров оперных театров, в связи с этим мы объявляем два прослушивания в данные театры. Первое состоится 23 августа в фонде Ирины Богачевой, второе - 24 августа в Государственной академической капелле. Принять участие может любой желающий", - подчеркнула Барышникова.

Культурная столица Содружества

Санкт-Петербург объявили культурной столицей Содружества 2023 года решением заседания Совета глав государств СНГ, состоявшегося в октябре 2022 года в Астане. Почетный статус городу перешел от Каракола. Официальная церемония открытия проекта "Санкт-Петербург - Культурная столица Содружества 2023" состоялась на Большой сцене Театра-фестиваля "Балтийский дом". Как рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский, в его программу войдут около 100 городских и 60 федеральных мероприятий - фестивали, концерты, выставки, лекции, флешмобы. Проекту посвятят Международный книжный салон, День города и другие знаковые события.