В исторической усадьбе под Липецком пройдет фестиваль с театральной постановкой

Мероприятие, приуроченное к 26-летию создания в усадьбе музея, пройдет 26 августа

ЛИПЕЦК, 16 августа. /ТАСС/. Фестиваль с театральной постановкой и живой музыкой под открытым небом пройдет в родовой усадьбе Семенова-Тян-Шанского в деревне Рязанка Чаплыгинского района Липецкой области. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"Мероприятие, приуроченное к 26-летию создания в усадьбе музея, пройдет 26 августа и подразумевает проведение здесь мастер-классов, исполнение живой музыки и даже спектакля под открытым небом от Липецкого государственного академического театра драмы по пьесе Чехова "Был такой случай!", - сказал Артамонов.

Он отметил, что фестиваль станет заключительным днем молодежной арт-резиденции "Шанс кого", в рамках которого будут представлены проекты творческой молодежи региона. Пройдет также "культурный" лабиринт, отвечая на вопросы на указателях которого, посетители выбирают путь на перекрестке и идут к намеченной цели и подаркам, а ошибочные ответы ведут к неожиданным, но познавательным поворотам на пути. "Во время путешествия по лабиринту участники познакомятся с коллекцией Эрмитажа, научатся лучше ориентироваться в музее, узнают названия его зданий и залов, интересные факты из истории и современной жизни Эрмитажа", - заметил Артамонов.

Губернатор напомнил, что знаменитый путешественник, вице-председатель Императорского Русского географического общества Петр Семенов-Тян-Шанский оставил большое историческое наследие на территории области. "И мы заинтересованы не только в его сохранении, но и развитии", - заключил Артамонов.