Оперные певцы из Петербурга в 2024 году дадут мастер-классы в городах России

Мероприятия состоятся, в частности, в Омске, Томске, Барнауле и Архангельске

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Петербургское творческое объединение "Авансцена" проведет в 2024 году оперные мастер-классы в нескольких городах России. Об этом сообщила ТАСС вице-президент благотворительного фонда Ирины Богачевой "Арт-Петербург" Инна Барышникова.

"У нас есть совместный проект национальной премии "Онегин" с творческим объединением "Авансцена". В течение 2024 года мы будем ездить по тем городам, где есть филармония, но нет оперных театров. Там же мы будем давать мастер-классы и проводить концерты оперных певцов, будем приобщать публику к академическому искусству", - сказала Барышникова.

По ее словам, педагоги творческого объединения проведут не только мастер-классы, но и познавательные лекции, а также дадут большой концерт Российской национальной оперной премии "Онегин" в нескольких городах России. Мероприятия пройдут в Омске, Томске, Барнауле, Архангельске, а конечной точкой маршрута станет Санкт-Петербург.

Творческое объединение "Авансцена" - совместный проект Российской национальной оперной премии "Онегин" и благотворительного фонда Ирины Богачевой "Арт-Петербург". Членами объединения являются действующие солисты Мариинского театра, а также различные российские режиссеры и продюсеры. Основная цель проекта - создание такого формата творческого обучения, при котором учащиеся смогут иметь возможность пройти полный цикл профессиональной творческой подготовки.

Российская национальная оперная премия "Онегин" основана в 2016 году. Первым ее президентом был народный артист России, баритон с мировой известностью Сергей Лейферкус. За предыдущие годы лауреатами премии стали более 60 оперных певцов и певиц, режиссеров и концертмейстеров, художественных руководителей театров.