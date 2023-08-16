Фестиваль "RT.Док: Время героев" представит в Петербурге 17 документальных фильмов об СВО

Показы состоятся в кинотеатре "Аврора"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Показы 17 документальных фильмов, посвященных специальной военной операции, пройдут на международном фестивале "RT.Док: Время героев", который состоится в Санкт-Петербурге с 18 по 20 августа, сообщила генеральный продюсер события Екатерина Яковлева. В их числе будет премьера картины "Скрипичный ключ", созданной командой из Петербурга.

"Фестиваль открылся в Москве 24 февраля. К нам пришло 3 тыс. человек, и мы поняли, что очень большой запрос у людей на подобные фильмы", - рассказала Яковлева на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС. Впоследствии фестиваль принимали в Краснодаре и Казани. "И сейчас - Петербург. Фильмы стараемся привозить разные, то есть это не "калька" с московского фестиваля. Мы стараемся в каждый город привозить премьеру", - отметила она.

Площадкой фестиваля станет кинотеатр "Аврора". Его программу откроет премьера фильма "Банда Бассотти. Цвет красный" об итальянских музыкантах, которые создали "Антифашистский караван" и возят гуманитарные грузы в Донбасс с 2014 года. На церемонии открытия, как ожидается, выступят певица Юта, поэт и журналист Анна Долгарева и актриса Яна Поплавская.

Скрипка и стихи

19 и 20 августа показы будут проходить в течение всего дня с 09:00. 19 августа в 16:45 зрителей ждет премьера фильма режиссера Артура Ходырева "Скрипичный ключ", героями которого стали скрипачка Марианна Васильева и поэт, писатель Александр Пелевин. Картина рассказывает, в частности, о том, как они выступали перед бойцами-добровольцами в зоне СВО.

"Изначально идея была поехать туда с Александром Пелевиным. Я принципиально хотел сделать что-то со стихами на фронте", - рассказал режиссер. Пригласить к участию и Васильеву он решил после вечера памяти военкора Владлена Татарского, в котором и она, и Пелевин принимали участие. "Со стороны было понятно, как скрипка сочетается со стихами. И в тот момент я окончательно понял, что, конечно, им надо ехать вместе", - добавил он. Марианна Васильева, чья карьера ранее складывалась в основном на Западе, вернулась в Петербург в сентябре 2022 года. С тех пор она несколько раз ездила в Донбасс и выступала перед бойцами в разных населенных пунктах.

Александр Пелевин признался, что перед первыми выступлениями сильно волновался, как его примет аудитория. "У нас, кстати, было еще второе название для фильма, которое мы придумали позже, - "Лучшая публика в мире". Потому что на протяжении всего фильма мы с Марианной независимо друг от друга постоянно повторяем эту фразу", - сказал он.

"Парни действительно слушают стихи, реально вникают, подходят, благодарят, от смешных стихов начинают смеяться и аплодировать. То есть на самом деле намного более живое, честное и острое восприятие, чем здесь. И потом уже в разговорах с ребятами стало понятно, что это им правда нужно, это их отвлекает, развлекает. Писателей, поэтов, музыкантов, рэперов, всех творческих людей призываю не бояться того, что вас там могут не принять, а делать свою работу", - отметил Пелевин.

Помимо кинопоказов, часть которых будет проходить с участием творческих команд, работавших над фильмами, в программе фестиваля - также деловая программа. В частности, состоятся круглые столы, посвященные работе военкоров, "культурному фронту" и другим темам. После Петербурга фестиваль пройдет в Иркутске, Курске, Волгограде, Грозном и, как ожидается, снова в Москве.

Карманный сборник стихов для бойцов

Пелевин также рассказал, что во время поездки в Донбасс и работы над фильмом у режиссера появилась идея издать не в коммерческих целях сборник стихов карманного формата и собрать там произведения современных поэтов, пишущих об СВО. "В наших планах собрать 10 поэтов, сделать сборник и раздавать его бойцам, чтобы у них было карманное чтение такое", - пояснил он. Сборник будет называться "Смертельная русская речь", книги планируется доставить в зону проведения спецоперации осенью.