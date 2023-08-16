В Курском драматическом театре впервые пройдет фестиваль школьных театров

Для участников проведут мастер-классы

КУРСК, 16 августа. /ТАСС/. Первый фестиваль школьных театров, направленный на поддержку и развитие талантливых детей от 6 до 18 лет, пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив с 31 октября по 4 ноября на сцене Курского государственного драматического театра имени Пушкина с участием профессиональных артистов, режиссеров и наставников, сообщила ТАСС помощник художественного руководителя театра Ольга Люстик.

"Курское отделение Союза театральных деятелей совместно с нами выиграли грант Президентского фонда культурных инициатив на проведение фестиваля школьных театров "Точка отсчета". Члены жюри провели первый конкурсный отбор, просмотрели 100 заявок и отобрали 13 участников. С 31 октября финалисты будут приезжать, показывать свои постановки. До этого к ним отправятся наставники, которые проведут мастер-классы и помогут довести спектакли до совершенства", - сказала собеседница агентства.

Как отметила помощник художественного руководителя, главной отличительной чертой фестиваля станет участие профессионального жюри, артистов, режиссеров и наставников, которые помогут детям от 6 до 18 лет развить свои таланты. Для участников проведут мастер-классы по сценической речи, написанию сценариев, режиссуре, актерскому мастерству, созданию костюмов и декораций. Свои спектакли финалисты представят жюри и зрителям на малой сцене Курского драматического театра, гала-концерт и награждение победителей в различных номинациях пройдет на главной сцене.

В июне министр просвещения России Сергей Кравцов во время круглого стола высказал мнение, что поддержку школьных театров необходимо заложить в национальный проект "Образование" в случае его дальнейшего продления. Он также отметил, что сейчас школьные театры активно развиваются и необходимо детально проработать возможности их поддержки в следующем учебном году.

Курский государственный драматический театр основан в 1792 году - распоряжением генерал-губернатора Александра Беклешева театр открыли в здании Благородного собрания. В 1911 году Курскому театру присвоили имя М. С. Щепкина, в 1937 году - А. С. Пушкина. В Курском театре в разные годы состоялся дебют таких актеров, как Михаил Щепкин, Николай Рыбаков, Любовь Млотковская, получивших в дальнейшем известность, на подмостках театра также выступали корифеи русского театра Павел Орленев, Вера Комиссаржевская, Константин Варламов, Василий Качалов, Александра Яблочкина. В репертуаре театра более 45 спектаклей русских и зарубежных авторов.