На берегу Финского залива пройдет третий масштабный фестиваль "Рокштадт"

Он состоится в сентябре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Кронштадт примет третий музыкальный фестиваль "Рокштадт", который пройдет в музейно-историческом парке "Остров фортов" 2 сентября. Об этом журналистам сообщила пресс-служба парка.

"Второго сентября 2023 года в Кронштадте состоится ежегодный масштабный праздник живой рок-музыки: третий фестиваль "Рокштадт" пройдет в музейно-историческом парке "Остров фортов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, фестиваль 2023 года объединит лучшие наработки прошлых лет. Одним из главных его событий станет выступление Вячеслава Бутусова и группы "Орден Славы" - со сцены на берегу Финского залива в их исполнении прозвучат легендарные хиты группы Nautilus Pompilius. Также на фестивале выступят группы "Маша и медведи", "Мураками", Wildways, The Legendary Flower Punk и электронно-инструментальное трио из Tapenight. В роли ведущего по традиции выступит Олег Гаркуша.

Организаторы отмечают, что "Рокштадт" - это не только живой концерт, объединяющий легендарные группы и молодые рок-таланты, но и своеобразный диалог культуры - для гостей фестиваля организуют многочисленные активности, в том числе и с музыкантами-участниками. На территории "Острова фортов" будет работать павильон "Открытой студии", где пройдут интервью с артистами и гостями, а также автограф-сессии. Также будет открыт тематический музыкальный маркет от Общества коллекционеров Санкт-Петербурга, который предложит собравшимся большой выбор виниловых пластинок, раритетных аудиокассет, музыкальной литературы и многого другого. Те, кто не доедет до Кронштадта в этот день, смогут насладиться программой фестиваля, не выходя из дома, так как "Рокштадт" традиционно проводится еще и в формате стрим-феста.

"Концептуально фестиваль представляет собой нечто большее, чем классический рок-концерт. Он открывает для посетителей возможность погрузиться в музыкальную историю страны, чьей неотъемлемой частью является русский рок. Этот жанр объединяет поколения, он очень искренен и в своей основе глубоко патриотичен. В рамках "Рокштадта" идеология русского рока воплощается в замечательном "месте силы", где все пропитано духом уважения и любви к своей стране - в городе военно-морской славы России", - приводит пресс-служба слова руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксении Шойгу.

Проект "Остров фортов" реализуется по поручению президента России Владимира Путина и нацелен на развитие Кронштадта как культурно-туристического центра. Он предполагает создание на территориях общей площадью более 100 га, прилегающих к Каботажной гавани, нового городского кластера образовательной и рекреационной направленности с комфортными общественными пространствами.