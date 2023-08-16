В Мурманске уличные художники украсили 12 муралами самый длинный дом в России

От следов вандализма также очистили советские панно

МУРМАНСК, 16 августа. /ТАСС/. Третий фестиваль уличного искусства "Рост" завершился в Мурманске, его итогом стали 12 муралов, украсившие самый длинный дом России, который стал основной творческой площадкой фестиваля. Об этом сообщили в министерстве градостроительства и благоустройства Мурманской области.

"Проделана большая работа, хочу поблагодарить художников, которые приехали в Мурманск со всей страны, чтобы через творчество вложить частичку своей души в создание комфортной среды в нашем городе. Отмечу, что помимо создания новых муралов, мы с большим трепетом и уважением относимся и к советским панно. В рамках фестиваля часть из них художники очистили от следов вандализма", - приводится цитата заместителя губернатора Мурманской области - министра градостроительства и благоустройства Марии Гавриловой.

В 2023 году форум уличных художников сменил прописку с микрорайона Росты, который и дал ему название фестивалю. В качестве основной локации выбрали дом, расположенный на Кольском проспекте в Мурманске. Элементы фундаментальной живописи украсили торцы зданий, арки, технические сооружения и подпорные стены.

12 команд художников из 8 регионов России в течение двух недель расписывали корпуса самого длинного дома в России, который состоит из нескольких корпусов и достигает в длину почти 1,5 тыс. м. Фестиваль уличного искусства "Рост" проводится в Мурманске с 2021 года. За это время в его рамках в областном центре появилось 43 новых мурала во всех районах города.