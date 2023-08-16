В Ивановской области прошел международный фестиваль "Островский-Fest"

Его открыл спектакль-монолог "Неужто только ради красоты?" по поэмам Давида Самойлова

ТАСС, 16 августа. Спектакль-монолог "Неужто только ради красоты?" по поэмам Давида Самойлова предварил официальное открытие V Международного фестиваля камерных театральных форм "Островский-Fest" в Кинешме Ивановской области. Основная миссия спектакля - напомнить о незаслуженно забытом поэте, сообщил журналистам актер, художественный руководитель Московского Молодежного камерного театра Артем Серов.

"Мы приехали со спектаклем "Неужто только ради красоты?". … Это спектакль-монолог по поэмам Давида Самуиловича Самойлова. Это, к сожалению, забытый сейчас автор, потому что, говорю искренне, большинство зрителей, которые приходят к нам в театр в Москве, не знают Давида Самойлова. … И это была основная миссия спектакля - напомнить", - сказал Серов.

Как уточнила ТАСС директор Кинешемского драматического театра имени А.Н. Островского Наталья Суркова, за пять фестивальных дней зрителям покажут 16 спектаклей в постановках театров из Санкт-Петербурга, Москвы, Астрахани, Донецка, Киргизии, Ирана, Армении и Казахстана. "Ну и по традиции открываем [фестиваль] звездами. В этом году у нас выступают народный артист России Валерий Баринов и заслуженная артистка России Ольга Кабо со спектаклем "Ты не становишься воспоминанием", - добавила собеседница агентства.

Завершится фестиваль 20 августа совместным выступлением артистов Кинешемского драмтеатра и Московского академического театра им. В. Маяковского на нижней набережной Волжского бульвара.

V Международный фестиваль камерных театральных форм "Островский-Fest" посвящен 200-летию со дня рождения драматурга. История Кинешмы тесно связана с именем Островского. В течение 20 лет он был почетным мировым судьей по Кинешемскому округу, шесть лет значился гласным местного земского собрания. Считается, что за основу сюжетов ряда пьес драматург брал и перерабатывал материалы кинешемского суда.