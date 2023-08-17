На Урале фестиваль ткачества и прядения соберет 80 мастеров из нескольких регионов России

Мероприятие состоится 26 августа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Межрегиональный фестиваль ткачества и прядения "На зеленой горке холст ткут" пройдет в Сысерти Свердловской области 26 августа. На него приедут 80 мастеров из Московской, Ленинградской, Воронежской, Самарской, Тюменской и других областей, сообщил ТАСС PR-специалист туркластеров Свердловской области Влад Бородин.

"В Сысерти Свердловской области организуют Межрегиональный фестиваль ткачества и прядения "На зеленой горке холст ткут", организатором которого является Дом ремесел "Живинка в деле". 26 августа в город съедутся мастера народно-художественного промысла из пяти регионов Урала. <…> Фестиваль соберет 80 мастеров со всей России, занимающихся уникальными ремеслами - ткачеством и прядением. В режиме реального времени можно будет посмотреть, как они создают тканые полотна и прядут самые длинные нити", - сказал Бородин с уточнением, что на фестивале будут мастера из Воронежской, Курганской, Ленинградской, Московской, Самарской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, а также Башкирии.

Как добавила организатор фестиваля Наталья Гилева, в частности, в Сысерть приедут 10 мастеров из Челябинской области, 3 из Тюменской и 15 из Свердловской. "Сысерть - центр креатива в нашем регионе. Здесь развивается туризм и культурные мероприятия. Поэтому мы пригласили известных мастеров со всей России, чтобы каждый гость ощутил на себе быт крестьян 18-19 века. <…> Отныне каждый год мы будем масштабировать фестиваль и приглашать зарубежных гостей", - отметила она.

Посетители смогут попробовать себя в роли ткачей и прях, поработав на старинных ткацких станках. Также в рамках мероприятия пройдут тематические мастер-классы для детей и взрослых, дефиле одежды в стиле фолк, ярмарка ремесленников, лектории и концерты народных и фолк-коллективов.