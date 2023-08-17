17 августа, 06:28

Стивен Кинг продал права на свой рассказ режиссеру из Узбекистана за $1

Студентка ташкентского филиала ВГИКа Гульнара Иванова участвовала в программе Dollar Baby

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Студентка ташкентского филиала ВГИКа Гульнара Иванова купила у писателя Стивена Кинга права на экранизацию рассказа "Человек, который не пожимал рук" за $1 и сняла по нему фильм. Информацию об этом режиссер подтвердила в комментарии RTVI.

Студентка участвовала в программе Dollar Baby, в рамках которой Кинг дает возможность начинающим режиссерам использовать свои произведения. "Я подала свой замысел и видение на программу. Если (организаторам - прим. RTVI) понравится, то связываются", - сказала она.

Снятый Ивановой фильм стал победителем в категории "Лучший триллер" на фестивале Nitiin International Film Festival в Малайзии. На данный момент фильм нельзя посмотреть в открытом доступе. 

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УзбекистанКинг, Стивен
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