Путин поручил кабмину и властям Якутии обеспечить создание кинопавильона полного цикла

При проработке вопроса кабмину и властям республики необходимо рассмотреть возможность использования механизмов дальневосточной концессии

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и властям Якутии обеспечить строительство многофункционального кинопавильона в Якутске. Соответствующее поручение дано по итогам посещения выставки "Развитие креативной экономики в России" 30 мая.

"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Республики Саха (Якутия) обеспечить строительство в городском округе г. Якутск многофункционального кинопавильона полного цикла", - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

В тесте поясняется, что при проработке вопроса кабмину и властям республики необходимо рассмотреть возможность использования механизмов дальневосточной концессии. Первый доклад об исполнении поручения должен быть представлен в срок до 30 декабря 2023 года, далее - один раз в полгода.

Программу "Дальневосточная концессия" в сентябре 2021 года запустило правительство РФ по инициативе Минвостокразвития России. В сентябре 2022 года была запущена аналогичная программа для Арктики. Программа предусматривает механизм государственно-частного партнерства, по которой частный инвестор создает инфраструктуру, а государство в течение не более 15 лет возвращает ему вложенные средства.

О кинопавильоне полного цикла

На Петербургском международном экономическом форуме пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока сообщала о том, что многофункциональный кинопавильон планируется построить в Якутске в 2026 году благодаря механизму дальневосточной концессии, он станет единственным на Дальнем Востоке кинотехнологическим центром полного цикла. Проект включает территории для съемок, студии звукозаписи, монтажа, цветокоррекции, визуальных эффектов, залы для виртуальных съемок. Это даст возможность снимать фильмы круглый год, создавать разнообразные локации для съемок.

В Якутии в 2022 году принят региональный закон о государственной поддержке кинематографии. В республике ежегодно с 2020 года проходит конкурсный отбор, по итогам которого победителям предоставляют из госбюджета республики субсидии на поддержку и укрепление национального кинопроизводства.