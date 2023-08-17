В России могут начать субсидировать производство кино, привлекающего туристов

Соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина дано по итогам посещения выставки "Развитие креативной экономики в России"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Власти РФ могут начать субсидирование производства кино и видео, направленных на повышение туристической привлекательности России. Соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина дано по итогам посещения выставки "Развитие креативной экономики в России".

"Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" рассмотреть вопрос о возможности предоставления субсидии за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в целях производства кино- и видеопродукции, направленной на повышение туристской привлекательности Российской Федерации и субъектов Российской Федерации", - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Срок исполнения - до 30 сентября 2023 года.