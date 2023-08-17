Путин поручил разработать и реализовать программу открытия кинозалов в селах

Еще одно поручение президента касается создания сервиса цифровой дистрибуции аудиовизуального контента

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин распорядился правительству разработать и реализовать программу открытия кинозалов в малых населенных пунктах. Такое поручение дано по итогам посещения выставки "Развитие креативной экономики в России".

"Правительству РФ при участии автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" разработать и реализовать программу по формированию в малых населенных пунктах (с численностью населения до 50 тыс. человек) центров воспроизведения аудиовизуального контента, а также по обеспечению воспроизведения аудиовизуального контента в системе среднего общего и профессионального образования, рассмотрев вопросы об использовании технологии "Экстра синема", - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Еще одно поручение президента касается создания сервиса цифровой дистрибуции аудиовизуального контента, включающего библиотеку контента, систему управления правами, систему доставки контента и учета контроля посещаемости, доступного для демонстрации, а также определения порядка доступа к контенту и его обновления не менее чем на 150 единиц ежегодно.

Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Первый доклад должен быть представлен главе государства до 30 сентября 2023 года, в дальнейшем о проделанной работе предстоит отчитываться один раз в год.

30 мая Путин, посетив культурно-образовательный кластер в центре "Зотов" на Ходынке и осмотрев стенд компании "Экстра синема", поддержал идею оснащения кинозалами около 20 тыс. домов культуры в малых городах и селах.

Гендиректор "Экстра синема" Петр Чиряев рассказал президенту про российскую технологию кинопроката, разработку цифрового проектора и запуск новых стандартов кинопоказа, адаптированных для сельской местности. Он также выступил с предложением о запуске госпрограммы кинофикации сельских территорий, которая помогла бы консолидировать российское общество и укрепить культурный и технологический суверенитет страны.