Международный фестиваль духовых оркестров собрал музыкантов из России и Азербайджана

На открытии фестиваля выступил сводный хор музыкантов из разных городов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Международный фестиваль духовых оркестров открылся в Екатеринбурге, собрав музыкантов из Азербайджана, Нижегородской, Самарской области, Республики Башкортостан, Пермского края, а также из регионов Уральского федерального округа, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия в киноконцертном театре "Космос".

"Оркестровая музыка - музыка, которая с нами всегда: и в дни сражения, и в праздники сопровождает, настраивая душу на определенный лад и даря незабываемые музыкальные впечатления. Это фестиваль, который собрал такое количество оркестров из разных регионов. <...> С наступающим праздником, друзья!" - сказала министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Открылся фестиваль выступлением сводного хора участников - музыканты из разных городов объединились в один коллектив, исполнив различные произведения и поздравив Екатеринбург с 300-летним юбилеем. Также зрители познакомились с индивидуальными выступлениями оркестров.

По данным департамента информационной политики региона, мероприятия пройдут в киноконцертном театре "Космос", Летнем театре в ЦПКиО имени В. В. Маяковского, в Историческом сквере, также сольные выступления участников можно будет увидеть в парке Южном, ТРЦ Veer Mall и Преображенском парке. Завершится фестиваль парадом духовых оркестров в центре Екатеринбурга 19 августа.

Празднование 300-летия Екатеринбурга запланировано на 2023 год, основные мероприятия пройдут с 12 по 19 августа. Власти города ожидают, что в праздновании юбилея примут участие не менее 1 млн человек. Ранее глава города Алексей Орлов сообщил, что на праздновании 300-летия города выступят Леонид Агутин, Пелагея, Клава Кока и Niletto. Среди артистов будут и группа Reflex, балет Аллы Духовой Todes, группа "Банд’Эрос", кроме того, в числе хедлайнеров заявлена певица Валерия.