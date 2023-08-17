На фестивале в Калининграде Российский национальный оркестр представит три программы

Старт фестивалю "Территория мира - Территория музыки" даст Вадим Репин, а завершится мероприятие концертом Дениса Мацуева

КАЛИНИНГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Российский национальный оркестр (РНО) представит три программы с участием звезд мировой сцены на фестивале "Территория мира - Территория музыки", который пройдет на открытой сценической площадке в Калининграде 25-27 августа, сообщили в пресс-службе коллектива.

"25, 26 и 27 августа в историческом центре Калининграда пройдет крупнейший open-air классической музыки. Российский национальный оркестр станет резидентом фестиваля, представив в течение трех дней три абсолютно разных программы. Известные симфонические сочинения прозвучат на Соборной площади острова Канта в последние выходные лета в исполнении звезд мировой сцены, выдающихся музыкантов в сопровождении РНО, за дирижерским пультом которого сменятся три дирижера: Ярослав Забояркин, Клеман Нонсьё и Дмитрий Юровский", - говорится в сообщении.

Старт фестивалю "Территория мира - Территория музыки" даст Вадим Репин, которого называют "самым совершенным скрипачом современности", "волшебником звука". В день открытия музыкального праздника он исполнит Первый концерт Макса Бруха и рапсодию Мориса Равеля "Цыганка". В программе также фрагменты из музыки к балетам "Золушка" и "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева, и Рапсодия для кларнета с оркестром Клода Дебюсси, сольную партию в котором исполнит Сергей Елецкий. За пультом оркестра будет приглашенный дирижер Мариинского театра Ярослав Забояркин.

"Виртуозную технику Репин продемонстрирует на своем знаменитом инструменте - скрипке Антонио Страдивари, которая была создана мастером в 1733 году и принадлежала французскому скрипачу Роде, сопернику Паганини", - отметили в пресс-службе.

Сюрпризом и приятным подарком для калининградцев и гостей города во второй день фестиваля стане концерт молодых музыкантов, одержавших победу на недавно завершившемся XVII Международном конкурсе имени П.И.Чайковского. В их числе, пианист Сергей Давыдченко, виолончелистка Мария Зайцева, скрипач Равиль Ислямов , солист Максим Лисин, флейтистка Софья Виланд, трубач Семен Саломатников. К обладателям первых и вторых премий присоединится обладательница гран-при конкурса - меццо-сопрано Зинаида Царенко, получившая награду из рук Валерия Гергиева. Музыку Чайковского, Россини, Бизе, Борна, Щедрина, Мусоргского, Сен-Санса артисты исполнят вместе с Российским национальным оркестром, дирижировать которым будет лауреат Международного конкурса имени Сергея Рахманинова Клеман Нонсьё (Франция).

Завершит фестиваль концерт Дениса Мацуева. С симфоническим оркестром знаменитый пианист выступал в городе в последний раз 15 лет назад. 27 августа он вместе с Российским национальным оркестром исполнит Рапсодию на тему Паганини Сергея Рахманинова и Бурлеску для фортепиано Рихарда Штрауса. За пульт встанет приглашенный дирижер Королевской Фламандской оперы в Антверпене и Генте, художественный руководитель Новосибирского театра оперы и балета Дмитрий Юровский.

О фестивале

Фестиваль "Территория мира - территория музыки" остается крупнейшим фестивалем классической музыки под открытым небом и одним из самых популярных событий в самом западном российском регионе. Он организован Кафедральным собором и Росконцертом при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Калининградской области.

Учитывая большой интерес калининградцев и гостей города к фестивалю, его организаторы в этом году количество мест в зрительном зале под открытым небом увеличили на 20%. В итоге open-air соберет 6 тыс. человек в последние выходные лета на острове Канта.