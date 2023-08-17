На фестивале "Таврида.Арт" показали документальный фильм "Без границ"

Премьера фильма состоится в сентябре в онлайн-кинотеатре Okko

На фестивале искусства "Таврида.Арт" в Крыму состоялся предпремьерный показ документального фильма "Без границ". Картина рассказывает об историях профессионального успеха людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила пресс-служба кинокомпании Not Alone Production, работающей над проектом.

"Проект "Без границ" - яркое доказательство того, что ничто не может удержать человека от его стремления реализоваться и преуспеть. Фильм рассказывает о таланте, несгибаемой силе воли и безграничном потенциале, а также иллюстрирует, как самые разные люди преодолели преграды и стали примерами для других", - отметили в пресс-службе.

Съемки социальных роликов проходили с 9 по 28 июля в Москве, Московской области, Великом Новгороде, Казани и Нижнекамске. В них участвовали финалисты Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters разных лет. Режиссером и продюсером проекта выступил Данил Мотин.