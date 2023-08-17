В Ассоциации анимационного кино прокомментировали поручения Путина по анимации

В ААК считают, что они дадут существенный импульс креативной экономике

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Поручения президента России Владимира Путина, предусматривающие, в частности, полное госфинансирование анимационных фильмов для детей, дадут существенный импульс креативной экономике. Такое мнение ТАСС выразили в пресс-службе Ассоциации анимационного кино (ААК).

Ранее на сайте Кремля вышел перечень поручений по итогам встречи президента России с представителями креативной экономики 30 мая. Глава государства, в частности, поручил обеспечить возможность полного госфинансирования анимационных фильмов, а также рассмотреть вопрос об оказании мер финансовой поддержки отечественным разработчикам приоритетных программных продуктов, используемых в производственном цикле киноиндустрии. Представители ассоциации отметили, что меры окажут существенное влияние на креативную экономику.

"Анимационная отрасль в последние годы стала занимать важнейшее место в структуре креативных индустрий, являясь мощным драйвером их развития, - цитирует пресс-служба исполнительного директора Ассоциации анимационного кино Ирину Мастусову, - такие результаты были бы невозможны без стратегических механизмов государственной поддержки, которые позволили всего за несколько лет добиться кратного увеличения анимационного рынка. И это в том числе - результат конструктивного диалога власти и профессионального сообщества".

В ААК также обратили внимание, что еще один пункт указа касается производителей товаров и услуг, которые используют лицензии на отечественные образы из детской литературы, кино и анимации, кроме того, анимационную отрасль ждет снижение налоговой нагрузки. "Также одной из важнейших мер стало поручение о создании особой экономической зоны международного кинокластера. Его резиденты получат специальные меры поддержки, включая налоговые льготы, субсидии и гранты", - уточнили представители ассоциации.

"Председатель правления ААК Юлиана Слащева [в ходе встречи с президентом 30 мая] донесла до главы государства наши консолидированные предложения, и они были услышаны. Мы благодарны президенту за внимание к развитию кино и анимации, а также АСИ и Светлане Чупшевой за организацию встречи, которая дала существенный импульс креативной экономике в целом", - заключили в ААК.