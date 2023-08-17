В Курском драматическом театре в 2024 году намерены открыть новую площадку для спектаклей

Вместимость сцены "Цех" составит около 100 человек

КУРСК, 17 августа. /ТАСС/. Экспериментальную площадку - сцену "Цех" - для расширения репертуара откроют в 2024 году в Курском государственном драматическом театре, сообщил ТАСС директор театра Сергей Конев.

"Мы поняли, что нам не хватает площадок, хотелось бы что-то сделать исключительно для молодежи, чтобы поставить что-то выходящее за рамки репертуарной политики нашего театра. Поэтому было принято решение сделать еще одну площадку, которая будет называться сцена "Цех". Создадим там несколько интересных спектаклей", - сказал собеседник агентства.

Экспериментальную площадку вместимостью около 100 зрителей планируют открыть в апреле 2024 года премьерным показом спектакля по произведению немецкого писателя Патрика Зюскинда "Контрабас". Сцена "Цех" появится на территории пространства, где занимаются созданием самых больших элементов декораций.

"Такая сцена позволит артистам приблизиться к зрителям, планируется завершать экскурсии по театру показами спектаклей на этой площадке", - отметила помощник художественного руководителя театра Ольга Люстик.

Премьерные показы и новые форматы

Открыть сезон в Курском драматическом театре планируют завершением масштабного ремонта и показом 9 сентября спектакля "Доктор философии" по пьесе сербского драматурга Бранислава Нушича. Также зрителей ждут премьерные показы моноспектакля о Курской битве "Дуга. Женщина в тени огромного леса" режиссера из Санкт-Петербурга Искандера Сакаева, 28 октября запланирована премьера для детей - "Все мыши любят сыр" в постановке курского режиссера Александра Швачунова, в декабре - новогодний фолк-мюзикл "Морозко" режиссера Анны Фекета. Также в театре презентуют постановку "Много шума из ничего" по пьесе английского писателя Уильяма Шекспира, закроет театральный сезон премьерный спектакль "Палата бизнес-класса" московского режиссера Павла Архипова.

Курский государственный драматический театр основан в 1792 году - распоряжением генерал-губернатора Александра Беклешева театр открыли в здании Благородного собрания. В 1911 году Курскому театру присвоили имя М. С. Щепкина, в 1937 году - А. С. Пушкина. В Курском театре в разные годы состоялся дебют таких актеров, как Михаил Щепкин, Николай Рыбаков, Любовь Млотковская, получивших в дальнейшем известность, на подмостках театра также выступали корифеи русского театра Павел Орленев, Вера Комиссаржевская, Константин Варламов, Василий Качалов, Александра Яблочкина. В репертуаре театра более 45 спектаклей русских и зарубежных авторов.