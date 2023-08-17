В Орловской области намерены разработать гастрономический бренд региона "Орловский Хлеб"

Проект направлен на повышение интереса жителей к самобытности региона и на рост туристической привлекательности

ТАСС, 17 августа. Гастрономический бренд региона "Орловский Хлеб", основой которого станет ржано-пшеничный хлеб, создадут в области по итогам конкурса, сообщили в пресс-службе облправительства.

"На Орловщине разработают гастрономический бренд региона "Орловский Хлеб". Конкурс по разработке гастрономического бренда региона проводится по инициативе губернатора Орловской области Андрея Клычкова с целью возобновления традиционной рецептуры орловского ржано-пшеничного хлеба, который станет визитной карточкой региона", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что конкурс направлен на повышение интереса жителей к исторической ценности, самобытности своего региона и его культурной жизни, на формирование привлекательного имиджа Орловской области и повышение туристической привлекательности региона. "Впервые мы проводим конкурс по разработке гастрономического бренда региона "Орловский хлеб", возвращаясь к той истории и культуре хлеба, которая всегда была на Орловщине", - приводит пресс-служба слова губернатора региона Андрея Клычкова.

Поступившие на конкурс образцы ржано-пшеничного хлеба будут оцениваться конкурсной комиссией по следующим критериям: соответствие целям и задачам конкурса, рецептура, отражение историко-культурных и гастрономических особенностей региона, а также формирование условий для создания узнаваемого гастрономического бренда Орловской области. Кроме того, будет учитываться возможность использования рецептуры другими региональными предприятиями.

Организаторами конкурса выступают ассоциация "Орловское Качество" и ООО "РиМ". Конкурс проходит при поддержке правительства Орловской области, администрации Орла, управления Роспотребнадзора по Орловской области, управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, регионального центра "Мой бизнес". В состав конкурсной комиссии входят представители организатора, профильных учебных учреждений, бизнес-сообщества, деятели культуры, представители администрации города Орла и Орловской области. Итоги конкурса подведут в рамках литературно-кулинарного фестиваля "Тургеневский Бережок - 2023", который будет проходить 3 сентября в Орловском городском парке культуры и отдыха.